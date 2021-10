Traffico di droga, 16 arresti nella provincia di Taranto

Sedici arresti per traffico di droga in provincia di Taranto. E’ il numero dell’operazione «The Transporter» che i Carabinieri hanno effettuato questa mattina nel versante occidentale. I comuni interessati sono Massafra, Palagiano e Statte, nonchè Taranto.

L’ordinanza con misure cautelari restrittive emessa dal gip del Tribunale di Taranto, riguarda 16 persone, 13 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Le operazioni vedono impegnati Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, nonchè unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) ed un velivolo del sesto Elinucleo Carabinieri di Bari Palese. In totale in «The Transporter» sono coinvolti circa 80 militari. I dettagli dell’operazione saranno illustrati una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 di oggi nella sede del Comando di Taranto

© Riproduzione riservata