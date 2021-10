Coronavirus: muore carabiniere no vax, grave un collega

Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, ,Donato Guido che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le condizioni del compagno di pattuglia, un militare originario di Matino anche lui non vaccinatosi per scelta e ricoverato presso il nosocomio salentino. Il contagio sarebbe avvenuto durante il servizio e avrebbe coinvolto anche un terzo carabiniere, quest’ultimo asintomatico, che è in isolamento nella sua abitazione di Casarano.

Interviene Unarma che invita alla vaccinazione. «Abbiamo assistito impotenti, in davvero pochissimi giorni, alla dipartita del collega, tesserato, rimasto purtroppo vittima di questo tremendo e subdolo virus», scrive la segreteria generale di Unarma, che aggiunge: «Il contagio pare sia avvenuto in servizio ed ha interessato anche altri colleghi dello stesso turno, alcuni dei quali sarebbero ricoverati presso la locale struttura ospedaliera e per i quali auspichiamo una pronta guarigione. Dei colleghi interessati alla vicenda chi non ha accusato sintomi, a differenza degli altri, era vaccinato».

