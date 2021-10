Scontri a Roma: Cisal al fianco di Cgil, Cisl e Uil alla manifestazione del 16 ottobre

“Nel ribadire la nostra solidarietà e condividendo i principi espressi, anche la Cisal sarà in piazza a Roma per partecipare alla ‘manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia’ al fianco di Cgil, Cisl e Uil, delle lavoratrici e dei lavoratori per dire no alla violenza squadrista che ha caratterizzato la manifestazione di sabato scorso sfociata nell’inaccettabile attacco alla sede della Cgil in Corso d’Italia. Il diritto di manifestare dissenso non deve mai degenerare nella violenza che, di qualunque matrice, non può trovare alcuna tolleranza”.

Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro che già subito dopo i gravi fatti avvenuti sabato scorso aveva espresso solidarietà alle forze di polizia e alla Cgil.

