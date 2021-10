Studentessa no green pass non esce dall'aula, lezione sospesa all'Università di Bologna

Si è rifiutata di uscire dall'Aula ed è scoppiato il caos. Una studentessa di Filosofia dell’Università di Bologna si è presentata in aula senza avere il Green Pass, è stata inviata ad uscire, ma lei ha detto "no". E alla fine per questo motivo la lezione è stata annullata dalla docente, decisione che ha scatenato la rabbia degli altri studenti. In cinquanta sono stati costretti a tornare a casa e, secondo la denuncia della stessa studentessa, alcuni dei compagni l’hanno insultata fino a chiederle di rimborsare loro il biglietto del treno usato per raggiungere la facoltà. Silvia – così la studentessa No Green Pass si è presentata in piazza – ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando il suo rifiuto per quella che definisce una “infame tessera verde” e uno “strumento di discriminazione” e anche la reazione dei compagni universitari. Come è noto, il Green Pass è obbligatorio all’università per seguire le lezioni in presenza.

