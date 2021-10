Fiamme in un edificio a Taranto, c'è un ferito. S'indaga sulle cause

Una persona è rimasta ferita in un incendio che si è sviluppato all’interno di uno stabile di Taranto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'uomo ha inalato i fumi che hanno avvolto lo stabile.

I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo le altre persone che si trovavano nell'edificio, in via Temenide, nel tratto compreso tra le vie Mazzini e Principe Amedeo, in una zona non distante dal centro.

Le fiamme - a quanto pare - sarebbero partite da uno scantinato. Rilevanti i danni provocati. Scattato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con diversi uomini e mezzi, utilizzata anche una scala aerea per trarre in salvo le persone che si trovavano ai piani più alti, che in breve tempo sono stati invasi dal fumo. Intervenuti anche la Polizia e i mezzi del 118 per i soccorsi. Si indaga per accettare la causa.

Dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco, pare che l’origine delle fiamme sia riconducibile a vecchie masserizie accantonate in uno scantinato del palazzo. Scantinato che fungeva da deposito.

