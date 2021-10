Rasi: con il 90% della popolazione vaccinata possibile togliere il green pass

Con il 90% della popolazione vaccinata si potrebbe anche valutare se togliere il green pass. Lo ha detto a Sky TG24 Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza covid Figliuolo. «Raggiungere il target del 90% degli over 12 vaccinati sarebbe una buona base, con qualche verifica sui numeri» per valutare se togliere il green pass. «È una base - spiega Rasi - su cui si può iniziare a discutere, però il 90% deve essere molto omogeneo, l’omogeneità conta tanto, porta via tanti punti percentuali se non c'è. Poi rimane il problema degli under 12, quando ci sarà il vaccino pronto per loro vediamo se continua a tenere quella popolazione. In Usa sta andando male, qui forse abbiamo vaccinato meglio e potrebbe bastare, però bisogna verificarlo».

Rispetto al target che si voleva raggiungere, mancano all’appello del vaccino «almeno 4 milioni di lavoratori, perché rappresentano la parte attiva, quella più importante nella circolazione del virus, e qualche persona sopra i 60 anni, che è la categoria a rischio di intasare gli ospedali. Poi sotto i 12 anni bisogna vedere cosa succede, per ora sembra che la scuola stia tenendo. È chiaro che - rileva inoltre Rasi - se il 90% della popolazione attiva sopra i 12 anni fosse vaccinata in maniera omogenea potremmo anche decidere che potrebbe bastare, bisogna sempre vedere i numeri, però la stima è verosimile».

