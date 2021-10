Coronavirus, oggi in Italia 2.983 nuovi positivi e 14 decessi

Sono 2.983 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 2.732 di ieri ma anche ai 2.748 di sabato scorso. Ancora molti i tamponi rispetto alla media degli ultimi mesi per l’effetto green pass: sono 472.535, comunque meno dei 506.043 di ieri, record di sempre, tanto che il tasso di positività sale leggermente da 0,5% a 0,6%. In netto calo i decessi odierni, 14 (ieri 42), mai così pochi dall’11 agosto. Le vittime totali sono 131.517. Prosegue il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 5 in meno (ieri -2) con 12 ingressi del giorno, e scendono a 352, mentre i ricoveri ordinari sono 74 in meno (ieri -34), 2.371 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+432), seguita da Veneto (+398), Campania (+340), Sicilia (+266), Emilia Romagna (+240) e Lazio (+222). I casi totali sono 4.715.464. I guariti sono 3.419 (ieri 3.533), per un totale di 4.505.876. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 451 in meno (ieri -846), e sono 78.071. Di questi, sono in isolamento domiciliare 75.348 pazienti.

