Due gravi incidenti stradali nella notte: un morto e un ferito nel Salento

Due gravi incidenti stradali, di cui uno mortale, sono avvenuti durante la notte scorsa nel Salento. Un giovane di 24 anni è deceduto dopo avere perso il controllo dell’auto sulla strada che collega Spongano a Surano (Lecce). Il veicolo, dopo essere uscito di strada per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un albero. Il giovane viaggiava da solo e nell’incidente, avvenuto poco dopo le 4, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

L’altro incidente è avvenuto poco prima delle 6 sulla strada tra Squinzano e Casalabate. Il conducente del mezzo, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

