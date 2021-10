Salvini: "I fascisti non ci sono più, la sinistra fa campagna elettorale"

«Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più. "Il più bell'esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. Leonardo Sciascia». Lo scrive Matteo Salvini su facebook commentando la manifestazione antifascista dei sindacati a Roma.

© Riproduzione riservata