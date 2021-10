Tensioni a Trieste, Puzzer in lacrime. L'ala dura non molla. I sindacati: "Si liberi il porto"

Il Coordinamento No Green Pass Trieste ha diffuso sui social un appello a tutti i simpatizzanti perché convergano al Varco 4 per «opporsi in tutti i modi» a una possibile azione da parte delle forze dell’ordine che intenderebbero far «sfollare in tutti i modi (probabilmente anche con la forza) i manifestanti. Il leader del movimento 3V (no vax), Ugo Rossi, di fatto già consigliere comunale, arrestato nelle settimane scorse, e presente alla manifestazione da giorni, intenderebbe svolgere una conferenza stampa proprio lì.

L’intenzione del Coordinamento No Green Pass di Trieste, infatti, è di «proseguire il presidio al Porto di Trieste, diventato un punto di riferimento per tantissime persone, a Trieste e a altrove». La «piazza», di fatto, è già nelle mani dei nov e dei no Green pass. Il numero dei lavoratori portuali, infatti, dall’inizio della protesta è andato progressivamente diminuendo e ora si aggira su qualche decina. Complessivamente, invece, al Varco 4 ci sono oltre duemila persone. I No Green pass intendono restare «a oltranza al Varco 4 del Porto di Trieste, giorno e notte». Giornalisti accerchiati da decine di persone che manifestano contro il green pass e coperti d’insulti a Trieste. In questo momento il servizio d’ordine della piazza prima svolto dai portuali è saltato e la situazione, dicono le forze dell’ordine presenti, «è critica»

Intanto Stefano Puzzer, leader contestato dall'ala più estrema ha precisato: «Non ritiro le dimissioni, il presidio continua». Subito dopo è scoppiato a piangere.

Appello sindacati: si liberi il porto

In una nota comune Cgil, Cisl e Uil di Trieste chiedono che «si liberi il porto» da chi sta svolgendo il presidio no green pass in questi giorni. «Le legittime manifestazioni di dissenso devono essere garantite - si legge nel documento - ma non possono impedire a un porto e a una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro. Quelle persone che hanno dimostrato solidarietà a quei lavoratori portuali in presidio facciano un passo in avanti e liberino il porto e quei lavoratori da un peso e una responsabilità che non hanno».

