Dramma nel Varesino, ragazzo di 14 anni cade in una vasca per riprendere il pallone e muore

Un ragazzo di 14 anni è annegato in una vasca di depurazione a Castellanza, in provincia di Varese, dopo essere entrato in acqua per riprendere un pallone con il quale stava giocando. I Vigili del fuoco lo hanno estratto dalla vasca e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Legnano dove è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Era già in arresto cardiaco nell’ambulanza su cui il personale del 118 ha tentato le manovre di rianimazione. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Busto Arsizio

IN AGGIORNAMENTO

