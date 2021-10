Pfizer, Ema valuta il vaccino nella fascia 5-11 anni: al via la produzione a Monza e Anagni

L’Ema ha iniziato a valutare la domanda presentata da Pfizer-BioNTech per la somministrazione del vaccino Comirnaty ai bambini dai 5 agli 11 anni. I risultati della valutazione dovrebbero essere resi noti entro un paio di mesi. Lo ha fatto sapere l’Ema.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato lo stabilimento Patheon di Monza e quello Catalent di Anagni per la produzione di Comirnaty, il vaccino COVID-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer. Entrambi i siti, chiarisce una nota Ema, produrranno il prodotto finito, fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l’Ue nel 2021. Queste autorizzazioni non richiedono una decisione della Commissione Europea e i siti possono diventare operativi immediatamente.

