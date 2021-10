Assalto armato a un tir carico di sigarette a Bari: ladri agganciato il rimorchio e fuggono

Assalto armato a un tir carico di sigarette a Bari. Il mezzo era da poco uscito dal porto del capoluogo, quando è stato raggiunto in via Accolti da due auto di grossa cilindrata che si sono messe di traverso sulla strada per bloccarlo. I rapinatori - almeno 7 persone armate di fucili e con il volto travisato - hanno intimato all’autista di scendere dal mezzo.

Il commando ha quindi agganciato il rimorchio a una motrice ed è fuggito col carico di sigarette. L’autotrasportatore ha lanciato l’allarme con una chiamata al 113. La polizia ha intercettato le auto sulla SS96, ma i rapinatori hanno lanciato sulla strada chiodi a tre punte per impedire di essere raggiunti. Il rimorchio, svuotato del carico, è stato ritrovato nelle campagne di Toritto, nel Barese.

