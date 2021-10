Bonus facciate 2022, nessun rinnovo da parte del Governo. Chi ne ha ancora diritto

Ecco le novità tanto per i bonus edilizi che si tramuteranno nella legge del bilancio. La Nadef approvata dal Consiglio dei Ministri chiude il capitolo... Bonus facciate. Nel documento presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze del Governo Draghi non c’è traccia del contributo al 2022. L’agevolazione, quindi, chiuderà i battenti a fine dicembre 2021. Una selettività che prevede la conclusione degli sconti fiscali anzitutto, appunto, per il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle facciate.

