Figliuolo alle regioni: "Procedere con immediatezza su terza dose"

In merito alla tempistica di somministrazione della terza dose secondo le categorie già indicate dal ministero della Salute, «considerata l’attuale ampia disponibilità di vaccino e la perdurante elevata potenzialità di somministrazione», le Regioni «procedano con immediatezza ad effettuare i richiami vaccinali in parallelo a tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell’intervallo temporale di almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario». E’ quanto scrive in una circolare il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo alle Regioni.

Nella circolare alle Regioni sulla terza dose, il Commissario, Francesco Figliuolo, sottolinea anche "l'occasione propizia per richiamare l’opportunità di un ricorso sempre più sistematico e strutturato alla medicina del territorio, con il coinvolgimento più ampio possibile dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale e dei farmacisti. Questo coinvolgimento assicura la massima capillarità in una fase in cui, con la sovrapposizione dei cicli primari, dei richiami e della vaccinazione antinfluenzale, può diventare ulteriore valore aggiunto il rapporto tra cittadini e medici/strutture sanitarie ordinarie del territorio».

© Riproduzione riservata