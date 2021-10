Viaggiava verso la Sicilia con 55 kg di hashish nel tir. Fermato e arrestato un 54enne a Rosarno

Un tir con un carico di 55 chili di hashish è stato intercettato dalla polizia di Catania in Calabria, lungo l’autostrada Salerno Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Rosarno.

L’indiscrezione di un carico proveniente dal Nord Italia e diretta in Sicilia, ha fatto scattare l’intervento dei poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile della Questura siciliana. In manette è finito Giuseppe Catrini di 54 anni. La droga era stata nascosta in un vano all’interno di un semi-articolato.

