Coltivazione cannabis terapeutica, ecco quando saranno pronti i nuovi bandi

«Nelle prossime settimane saranno pronti i bandi per la coltivazione di cannabis terapeutica ad uso medico da parte di aziende pubbliche e private». Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa alla trasmissione Mi manda Rai3. «Stiamo varando dei bandi che diano la possibilità di coltivare cannabis ad uso medico anche ad aziende private e pubbliche per essere in grado di raggiungere l’obiettivo di essere autosufficienti nell’ambito della produzione. Questo - ha detto - è un tema che stiamo affrontando insieme al Ministero dell’agricoltura e al Ministero dell’interno, siamo a buon punto del percorso».

