Green pass, nove denunciati per i cori fascisti durante il corteo di Milano

Nel corso della manifestazione No green pass di ieri a Milano ci sono stati alcuni momenti di tensione generati da gruppetti di esponenti di estrema destra, alcuni dei quali hanno ripetutamente dato vita a «cori di stampo fascista» finendo per essere portati in Questura e denunciati anche per il reato specifico di 'apologia del fascismo'. Tutti e nove sono appartenenti a Do.Ra, la 'Comunità Militante dei Dodici Raggi', un gruppo noto di matrice neofascista. Il questore Petronzi ha messo nei loro confronti 9 Fogli di via obbligatorio (8 della durata di un anno e 1 di sei mesi) dal Comune di Milano.

Il bilancio della giornata di sabato

Un arrestato e 83 denunciati è il bilancio dell’ennesimo sabato caratterizzato da una manifestazione No Green pass non preavvisata. Lo rende noto la Questura di Milano. Gruppi di violenti sono stati costantemente monitorati e bloccati tutte le volte in cui hanno cercato il contatto con le forze dell’ordine e allorquando hanno provato a raggiungere obiettivi sensibili. In particolare, il dispositivo della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è stato molto impegnato per scongiurare i ripetuti tentativi di violenti manifestanti di raggiungere la sede della CGIL. In questa ultima occasione, si sono registrate le intemperanze più importanti e la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da ordine di allontanamento dal territorio nazionale e con numerosi precedenti a carico, per resistenza a pubblico ufficiale.

