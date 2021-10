Roma: cinghiali avvistati di fronte all'ingresso del tribunale

Un gruppo di almeno cinque cinghiali ha fatto capolino questa mattina all'alba all'esterno della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio a Roma.

Gli ungulati, immortalati anche in una foto di un automobilista di passaggio, hanno raggiunto l'ingresso del tribunale di via Varisco senza però procedere oltre il varco di controllo.

Dopo alcuni minuti gli animali si sono allontanati, forse in direzione della zona di via Romeo Romei, a ridosso del tribunale, dove alcuni giorni fa è già stata segnalata la presenza di alcuni cinghiali

