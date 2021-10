Picchia, frusta e segrega la moglie in casa: arrestato 44enne a Milano

Ha rinchiuso la moglie in casa, togliendole le chiavi, il cellulare e i documenti, dopo averla picchiata al volto e frustata con una cintura sulle braccia e sulla schiena e procurandole lesioni guaribili in dieci giorni.

È stato arrestato in flagranza per sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni, ieri mattina a Milano, Ibrahim Ghanem, 44enne autista di origine egiziana. E’ stata la custode dello stabile, sito in zona Crescenzago, a segnalare alle forze dell’ordine che una condomina era stata segregata dal marito nella propria abitazione al primo piano del palazzo. Ha lanciato l’allarme dopo che una cugina della vittima l'aveva raggiunta a casa visto che non rispondeva al telefono e aveva parlato con la vittima da dietro la porta.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Crescenzago sono riusciti a entrare in casa dal balcone riuscendo poi a scardinare dall’interno la serratura e liberando la donna, di origine marocchina. Il marito è arrivato poco dopo: ha così mostrato il telefono della moglie e ha fatto ritrovare i suoi documenti, che custodiva nel furgone che utilizzava per lavorare.

Come si legge nel verbale d’arresto, l’uomo è accusato di maltrattamenti e anche di avere «umiliato e sminuito la donna durante tutta la relazione matrimoniale» dal momento in cui lei è arrivata a Milano per il ricongiungimento familiare, nel luglio 2020.

© Riproduzione riservata