«E' impossibile dare 7-800 euro a chi sta a casa e non ha voglia di lavorare anche quando gli arriva l'offerta di lavoro». E’ quanto afferma il ministro della P.a. Renato Brunetta in un intervento alla Fondazione Mirafiore di Farinetti. «Quando arrivava per raccomandata un’offerta non l'aprivano e quindi visto che non era stata aperta il reddito continuava ad arrivare» ha rilevato il ministro.

© Riproduzione riservata