Vaccinazioni, terza dose: “Corsia preferenziale per i prof. Green pass? Natale sarà libero”

Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico - rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda - perché anche loro lavorano in ambienti a rischio, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Corriere. Il rialzo dei casi previsto, e le manifestazioni No vax non hanno giovato, riflette. Spiega che gli under 20 assorbono il 23% dei nuovi contagi: 'E oltre a prendere il virus lo portano a casa'. Prematuro parlare di alleggerire o addirittura abolire il Green pass, ma 'vivremo un Natale libero'. Imminente la decisione sulla seconda dose per chi ha fatto il monodose J&J.

