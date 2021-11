Coronavirus, a Milano una coppia di carabinieri no vax: muore a 59 anni, lei non è grave

Una coppia di carabinieri a Milano ha rifiutato di sottoporsi al vaccino e la pandemia di coronavirus li ha colpiti. Dopo aver contratto il virus, il luogotenente Marco Mazzone si è spento dopo una settimana di ricovero in ospedale.

La moglie, medico del Comando interregionale Pastrengo, è ricoverata in ospedale ma non è grave. A rimanere contagiata anche la loro bambina di nove anni.

Come riporta il Corriere della sera, Mazzone era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli, dove poi è deceduto. Ad aggravare le sue condizioni sono state complicazioni respiratorie in un quadro clinico già compromesso. I suoi colleghi del comando di Moscova lo hanno descritto come "un brav'uomo che però non voleva saperne di vaccinarsi".

