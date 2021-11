Bonus Facebook, l'annuncio di Zuckerberg: ai creatori di contenuti tutti i soldi guadagnati

Meta lancerà un «programma promozionale per i creatori di contenuti» che consentirà loro di «essere pagati per ogni abbonamento ottenuto» dai servizi lanciati «tenendo per sé tutti i soldi guadagnati, al netto delle tasse». Lo annuncia in un post sul proprio profilo Facebook l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, in cui accusa Apple di prendere «commissioni del 30%» sulle app del proprio Store, che rendono difficile agli sviluppatori di «guadagnare dal proprio lavoro».

«I creatori avranno più diritti sui sottoscrittori dei servizi offerti e stiamo dando la possibilità anche di ottenere gli indirizzi email dei loro clienti». Il programma bonus per i creatori, aggiunge Zuckerberg nel post, «è parte del nostro investimento da un miliardo di dollari per i creatori annunciato questa estate. Altro in arrivo».

