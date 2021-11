Femminicidio a Ostia, uccide moglie con colpo di fucile

Un colpo di fucile esploso a distanza ravvicinata che non le ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi per Elena Di Maulo non c'era più nulla da fare. L'ultimo femminicidio in ordine di tempo si è consumato nel primo pomeriggio in un appartamento di Ostia Antica, nel quadrante sud di Roma. La polizia ha arrestato il marito della vittima, trovato in stato confusionale sul divano del soggiorno con accanto il fucile da caccia, regolarmente detenuto. Per gli investigatori è stato lui a sparare. Il 79enne Mauro Piunti, un ex dipendente Cotral, è stato subito portato in commissariato per essere ascoltato.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ostia. Rimane ancora da chiarire il movente dell’omicidio. La coppia aveva tre figli maschi e viveva da tempo in quell'appartamento. Sono stati alcuni vicini a dare l’allarme oggi pomeriggio in via Giulio Minervini. «Abbiamo sentito degli spari» hanno segnalato. A scoprire il corpo di Elena Di Maulo è stata poi la badante, entrata in casa con le chiavi. All’arrivo degli agenti è stato trovato in soggiorno il marito in stato confusionale sul divano. Sequestrato il fucile da caccia che, secondo quanto si apprende da fonti investigative, era regolarmente detenuto. Dai primi accertamenti sembra che la 77enne sia stata centrata con un colpo di fucile su un fianco, all’altezza dell’ascella.

Verrà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia che potrà fornire elementi utili alle indagini. Gli investigatori in queste ore sono al lavoro per ricostruire con esattezza quello che è accaduto oggi pomeriggio nell’appartamento. Sembra che la vittima fosse bloccata a letto nelle ultime settimane a causa di un intervento a una gamba. E si allunga ancora la triste lista dei femminicidi avvenuti in Italia. Tra le ultime vittime Elena Casanova, una mamma di 49 anni uccisa a martellate in strada sotto casa a Castegnato in provincia di Brescia. Per l’omicidio è stato arrestato l’ex compagno Ezio Galesi, con cui si era lasciata da circa un anno. Dall’autopsia è emerso che le sarebbero state inferte almeno 16 martellate. La donna, un’operaia dell’Iveco, aveva una figlia di 17 anni avuta da un primo matrimonio.

