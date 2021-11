Accoltella il padre e tenta il suicidio a Forlì, grave l'anziano: è in pericolo di vita

Ha colpito ripetutamente il padre con un coltello da cucina, poi si è diretto verso un capannone adiacente alla casa dove aveva già preparato una corda per impiccarsi ma è stato fermato dall’arrivo della polizia. E’ successo nella serata di ieri a Barisano, nel Forlivese, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato per il tentato omicidio del padre. L’allarme è scattato attorno alle 19.

L’aggressore ha accoltellato il padre diverse volte, colpendolo anche vicino alla carotide, per poi lasciarlo a terra in una pozza di sangue. Sono stati gli altri familiari a chiamare la polizia che, una volta sul posto, ha raggiunto il 51enne e l’ha bloccato prima che si suicidasse. Ancora ignota la causa del gesto. Il figlio è stato portato in questura dove nelle prossime ore sarà interrogato. Il padre, invece è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ora in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata