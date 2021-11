Pnrr e Sanità, il ministro Costa ‘potenzia’ le farmacie: “Ruolo sempre più strategico”

"Credo che il potenziamento della medicina del territorio possa passare anche dal potenziamento del ruolo delle farmacie, punto di riferimento per i cittadini. Il rapporto di fiducia con il farmacista deve rappresentare un patrimonio per la nostra comunità. Mi auguro che su questo punto ci possa essere condivisione e consapevolezza, mettendo le farmacie nelle condizioni di offrire maggiori servizi ai cittadini". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, intervenendo a "FarmacistaPiù", VIII congresso dei farmacisti italiani, nel corso del panel sulla sanità italiana e la continuità assistenziale ospedale territorio. "Auspico che ci sia la volontà da parte di tutti di impegnare anche le risorse del Pnrr, una grande opportunità che credo ci debba vedere tutti protagonisti e partecipi, per condividere un percorso, costruire insieme una grande opportunità", ha detto ancora il sottosegretario. "Le farmacie hanno ruolo strategico anche nella sanità del futuro. C'è bisogno di fare squadra, del contributo di tutti per modelli migliori ed efficaci, e in questo ambito le farmacie devono avere un ruolo da protagoniste", ha concluso Costa.

