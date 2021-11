Positivi al Covid dopo il pellegrinaggio a Medjugorje: 5 ricoveri

Cinque persone sono state ricoverate nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari per avere contratto il Covid 19 dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. I cinque pazienti, tutti ultrasessantenni e non vaccinati contro il coronavirus, sono rientrati la scorsa settimana dal viaggio religioso in Bosnia Erzegovina e accusando forti sintomi riconducibili al Covid 19 si sono rivolti al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Risultati positivi al coronavirus sono stati ricoverati la notte tra giovedì e venerdì scorsi nel reparto di Malattie infettive, in condizioni di salute ritenute serie dai medici. Oltre una decina di casi di positività sono stati riscontrati fra i circa 180 partecipanti al pellegrinaggio, residenti nei comuni dell’hinterland sassarese: per questi, che presentano lievi sintomi della malattia, non è stato necessario il ricovero e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni, in stretto contatto con i medici.

© Riproduzione riservata