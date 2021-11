No Green pass, stretta del Viminale: stop ai cortei nei centri storici

«Le manifestazioni cosiddette «no pass» stanno paralizzando ogni sabato, da settimane, il centro storico di tante città, creando disagi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra non vaccinati. Per ovviare a questi disagi il Ministero dell’Interno ha varato una «stretta» e stabilito regole nuove: sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici. Lo dice il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

«Vista la risalita dei contagi saranno anche intensificati i controlli sul Green pass - aggiunge - Vanno mantenute le misure di prevenzione in atto e le persone devono essere incentivate a vaccinarsi. Non possiamo correre il rischio di dover fronteggiare nuove emergenze, come altri Paesi UE stanno sperimentando. Ne va della salute pubblica e dell’economia del Paese».

Il prefetto Trieste: applicherò la stretta con fermezza

«Non sono ancora arrivate alla Prefettura direttive» su una stretta per le manifestazioni no pass annunciate dal Viminale. «Posso dire poco quindi sul contenuto, ovviamente saranno direttive applicate con puntualità e fermezza». Lo ha assicurato il nuovo prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, incontrando i giornalisti. «E' necessario - ha puntualizzato - salvaguardare gli obiettivi sensibili e i siti istituzionali». Pertanto, ha aggiunto, resterà valido il decreto prefettizio che non consente manifestazioni in piazza Unità fino al 31 dicembre. Vardè ha quindi osservato che i contagi «si sono moltiplicati da settembre» e che comportamenti scorretti durante le manifestazioni non «fanno altro che causare una notevole diffusione del contagio». «L'auspicio è che coloro i quali intendono manifestare comprendano che occorre fermarsi nell’interesse della comunità e di se stessi, per il pericolo per se stessi e per tutti gli altri». Inoltre «non possono pensare di ottenere consenso da queste manifestazioni. La comunità ha già manifestato una chiara insofferenza per i danni alle attività commerciali». Inoltre, ha concluso, è stata lanciata una petizione sottoscritta «da oltre 61 mila persone per fermare queste manifestazioni».

