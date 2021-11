Paola, rinviato a maggio il processo al “tronista” Armando Incarnato

Si è tenuta oggi l’udienza del processo che vedeva il noto Armando Incarnato, ospite fisso del programma televisivo “Uomini e Donne”, imputato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza e perché, al fine di commettere il predetto reato, eludeva l’esecuzione del provvedimento del giudice civile. La parte civile costituita, ex compagna dell’imputato e madre della figlia minore, è difesa dall’avvocata Rosangela Cassano del Foro di Paola. Nell’udienza, sono stati ascoltati i testi di parte civile ed è stato condotto l’esame dell’imputato Incarnato. Il giudice monocratico, dottoressa Cominato ha rinviato il processo al 24 maggio per l’udienza conclusiva e per la discussione del processo.

