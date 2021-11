Aveva 39 anni ed è morto in seguito a un incidente stradale. Giornata triste per i fan di "Uomini e donne" che piangono la pretura scomparsa di Riccardo Francesco Ravalli. L'ex cavaliere del Trono over aveva fatto la sua comparsa nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi esattamente un anno fa, con l'intenzione di corteggiare Daniela. Sui social dilaga la commozione per la tragedia.

© Riproduzione riservata