Anche in Italia potremo mangiare liberamente le locuste: via libera dell'Ue

Anche in Italia potremo mangiare liberamente le locuste. Dopo il voto favorevole degli Stati membri, la Commissione europea ha autorizzato l'immissione sul mercato della Locusta migratoria come nuovo alimento. Sarà disponibile sotto forma congelata, essiccata e in polvere per essere commercializzata come snack o ingrediente alimentare.

L'ok di Bruxelles arriva dopo il parere positivo dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (Efsa), che ha concluso che il consumo dell'insetto è sicuro per gli usi previsti dalla domanda. I prodotti contenenti questo nuovo alimento saranno etichettati per informare su potenziali reazioni allergiche. La prima autorizzazione di un insetto come nuovo alimento, le tarme della farine essiccate, era stata adottata lo scorso luglio.

