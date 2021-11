Maternità surrogata, arrivata in Italia la bimba abbandonata in Ucraina

La piccola ha dormito per due ore e mezza, tutta la durata del viaggio, in braccio a me. Aveva un buon profumo. Per come si era presentata la missione avevano paura di trovare una piccola mal tenuta, non ben nutrita deprivata affettivamente, ma non è stato così: la bambina, che ha 15 mesi, è allegra e interagisce positivamente con gli adulti. La tata ucraina che se ne è presa cura fino a ieri era invece disperata».

Lo ha detto all’ANSA la pediatra Carolina Casini che con la Croce Rossa ha riportato in Italia la bimba nata in Ucraina con tecniche di maternità surrogata e abbandonata dai genitori italiani.

© Riproduzione riservata