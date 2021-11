Coronavirus, Sileri: quello 2021 "sarà un Natale libero"

Quello 2021 «sarà un Natale libero», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nella trasmissione 'Domenica in' di Rai 1. Parlando della campagna di vaccinazione, Sileri ha detto inoltre che in Italia «abbiamo raggiunto una protezione di comunità senza introdurre l'obbligo». È probabile che nel tempo debba fare la terza dose del vaccino anti Covid-19 anche chi ha meno di 40 anni. «La terza dose del vaccino è obbligatoria per il personale sanitario, ma il consiglio è farlo tutti», ha detto Sileri, che ha ricordato come a partire dal primo dicembre le vaccinazioni anti Covid saranno aperte anche per chi ha da 40 anni in su. Sulla protezione data dal vaccino, Sileri ha osservato che «scema nel tempo la capacità di resistere se si incontra il virus. Sappiamo che dopo sei mesi si è ancora protetti, ma aumenta la possibilità prendere la malattia». Per il sottosegretario è quindi «probabile che nel tempo anche le persone sotto i 40 anni debbano fare la terza dose del vaccino». Inoltre, il vaccino anti Covid-19 per i bambini «è un’arma in più». Il vaccino per i bambini da 5 a 11 anni è attualmente all’esame dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e il suo obiettivo è «tutelare i bambini», ha detto ancora il sottosegretario, riferendosi alle malattie associate all’infezione e che possono protrarsi a lungo, nella condizione chiamata long Covid. «Quando sarà approvato, il vaccino per i bambini sarà un’arma in più». Sull'obbligo della vaccinazione in generale, Sileri ha detto: «Non credo che al momento sia una strada percorribile». Il vaccino, ha precisato, «non è assolutamente sperimentale, ma stiamo ancora imparando, mese dopo mese, come si comporta il virus. E’ un virus che muta e non sappiamo quanto durerà l'immunità».

