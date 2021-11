Neonato muore per asfissia a Caltanissetta: i genitori indagati per omicidio colposo

Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo del bimbo nisseno di un mese morto domenica mattina per asfissia. I genitori, che hanno nominato l'avvocato Dino Milazzo come legale di fiducia, sono indagati per omicidio colposo.

Domani pomeriggio il pm Dario Bonanno conferirà l'incarico al medico legale e subito dopo sarà eseguito l'esame autoptico. Il bimbo, secondo una prima ispezione del corpicino, potrebbe essere stato soffocato da un rigurgito ma l'esame servirà ad escludere eventuali responsabilità.

Domenica mattina i genitori del piccolo intorno alle 8.30 si sono accorti che il bimbo non dava segni di vita. Subito sono stati contattati i soccorsi e poco dopo nell'abitazione di via Roma, nel centro storico di Caltanissetta, sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia che ha scortato l'ambulanza fino all'arrivo in ospedale. Quando il bimbo è giunto in pronto soccorso il cuore era già in arresto cardiaco da diverso tempo. I medici hanno provato a praticare la rianimazione cardiopolmonare per oltre trenta minuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Caltanissetta.