Ritrovato in Calabria Simone Di Martino, il giovane scomparso da 6 giorni nel Novarese

Simone Di Martino, il 35enne di Casaleggio, in provincia di Novara, scomparso senza lasciare tracce è vivo e si trova ricoverato all’ospedale di Reggio Calabria. La notizia è stata divulgata tramite social dai familiari. Il ragazzo è stato ritrovato nella notte nella città calabrese dalla Guardia di Finanza. I familiari, che hanno ringraziato le tante persone che si sono attivate per le ricerche, stanno ora organizzando la trasferta per raggiungerlo e riportarlo a casa.

