Green pass: Ricciardi, irrigidire il rilascio sul modello delle 2G. Ecco cosa significa

«Va irrigidita la modalità di rilascio del green pass». Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ai microfoni di Radio Capital, citando il modello delle 2G Nord Europa: certificato verde solo con vaccinazione e guarigione: - vaccinati (geimpft) o guariti (genesen)

«Oggi lo rilasciamo, come era stato deciso in Europa valutando la variante originale, ai guariti ai vaccinati e ai tamponati, ma - ha spiegato - il tampone, soprattutto l’antigenico è il vero tallone d’achille in questo momento perchè nel migliore dei casì non certifica la positività di almeno il 30% dei soggetti».

"Personalmente penso che dovremmo irrigidire» le modalità di rilascio della certificazione verde «perchè altrimenti non c'è un incentivo alla vaccinazione e quindi continua la circolazione».

