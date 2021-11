Carabiniere ucciso: "Uno in meno", prof di Novara condannata a 8 mesi per post su Fb

Otto mesi di reclusione, cinque più di quelli richiesti dal pm Silvia Baglivo, per vilipendio alle Forze armate e diffamazione: si è concluso così, in primo grado, il processo nei confronti di Eliana Frontini, l'insegnante novarese che su Facebook commentò la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Nario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nel luglio 2019 a Roma, con la frase «uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza». Assolto il marito della donna, Norberto Breccia, che era accusato di favoreggiamento.

