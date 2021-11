Strage di Sassuolo, in casa c'era anche il bisnonno ultranovantenne. Era a letto malato ed è sopravvissuto

C'è un sopravvissuto tra le persone che ieri pomeriggio a Sassuolo (Modena) erano presenti nell’appartamento di via Manin quando Nabil Dahari, tunisino di 38 anni, ha ucciso la compagna, i figli di 2 e 5 anni e la suocera, Simonetta Fontana.

Come riporta il Resto del Carlino, infatti, nell’abitazione era presente anche un anziano ultranovantenne. Si tratta del bisnonno dei due bambini, dunque padre della suocera uccisa. L'anziano si trovava a letto nel corso della strage - che ha visto morire cinque persone compreso l’omicida che si è suicidato - perché in precarie condizioni di salute per una malattia.

