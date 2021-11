Covid: imprenditore no vax tenta di curarsi da solo e muore a Padriciano (Trieste)

Un imprenditore di 50 anni, Igor Devetak, è morto venerdì mattina nella sua casa di Padriciano (Trieste), dove stava cercando di combattere da solo il Covid-19 che le cure in casa siano sufficienti per resistere al coronavirus. Invece l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni non gli ha lasciato scampo.

La notizia è riportata da Il Piccolo di Trieste. L’uomo era molto conosciuto sull'altipiano perchè gestiva assieme alla moglie un «Bed & breakfast». Convinto No vax da sempre, aveva optato per le cure domiciliari. All’aggravarsi delle sue condizioni, a causa di una crisi cardiaca, è stato comunque necessario far intervenire i sanitari del 118, ma oramai non c'era più nulla da fare e ieri mattina l’uomo è deceduto. A Padriciano venerdì mattina la notizia si è diffusa in pochi minuti, anche perchè nel piccolo centro carsico si conoscono tutti e l’imprenditore era noto per la sua fede negazionista.

