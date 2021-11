Due morti in un incidente stradale sulla statale 90 «delle Puglie», che è stata provvisoriamente chiusa in località Calore, a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Lo riferisce l’Anas: «Per cause in corso di accertamento, un veicolo è uscito di strada e due persone hanno perso la vita», spiega. Sul posto sono presenti le squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.

