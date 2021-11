Covid, il ministro Speranza ai governatori: «Terza dose dopo 5 mesi»

«La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti». Lo afferma su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Green pass soltanto per i vaccinati e controlli per chi arriva dagli Stati esteri dove alto è il numero dei contagi e basso quello delle vaccinazioni: sono le richieste presentate oggi al governo dal presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. «Le chiusure generalizzate dopo le vaccinazioni non sarebbero sopportabili», ha detto Fedriga. E poi ha aggiunto: «Anche passaggio di zona a prescindere, determina l’annullamento delle prenotazioni perché i gestori non sanno se potranno andare, se potranno tenere le attività aperte, le piste da sci aperte. Chi è vaccinato deve avere minori restrizioni». Molto deciso il presidente della Lombardia Attilio Fontana: «Non dobbiamo né possiamo aspettare altro tempo. Non possiamo aspettare che il virus detti regole gioco. Servono provvedimenti rapidi, limitati a fascia di persone. Un green pass che consenta attività solo a chi vaccinato/guarito. Non deve esserci inerzia. Importante tutelare sicurezza aperture, continuità attività commerciali e imprenditoriali e tutelare chi ha fatto proprio dovere, ha rispettato richieste dello Stato».

Il nuovo decreto

È la settimana decisiva per il nuovo decreto che dovrà dare il via al «super green pass», il certificato verde citato da Fontana che consentirà solo ai vaccinati e ai guariti di frequentare i luoghi a maggior rischio di contagio: bar, ristoranti, teatri, cinema, stadi, palestre, piscine.