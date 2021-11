No Green pass: perquisito l’ideatore dei cortei di Milano. Distribuì mille certificati "falsi"

Per contrastare un sentimento negativo circolante su alcune chat Telegram No Green pass per l’incapacità dei manifestanti di far partire il corteo nei precedenti due sabato, il 19enne milanese Gabriele Molgora, perquisito e indagato dalla Polizia di Stato, avrebbe promosso «enfaticamente» una mobilitazione nazionale per il prossimo sabato 27 novembre in piazza Duomo.

Il giovane ha sostenuto che all’evento avrebbero partecipato un milione di persone e ha invitato gli utenti a portare e accendere torce da stadio. Con ciò - secondo gli investigatori della Polizia di Stato - «una situazione di intossicazione informativa e disorientando gli stessi manifestanti talora forse non consapevoli di dare seguito ad indicazioni di un organizzatore malevole e virtuale». Ieri, inoltre, il 19enne ha diffuso alcuni post in cui ha iniziato a promuovere una manifestazione internazionale, sempre contro l’obbligo del passaporto sanitario, da tenersi a Ginevra (Svizzera) il prossimo 31 dicembre.

Il 19enne era già stato colpito da Daspo urbano in relazione alle proteste, mai preavvisate e pertanto da qualche tempo non vi partecipava. E’ indagato per istigazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico per via delle chat in cui fomentava i cortei e per ricettazione in quanto dall’analisi del suo telefono è emerso che ha inviato via Telegram dei file contenenti circa mille green pass intestati ad altrettante persone.

