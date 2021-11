Si impantana con l'auto e, sfinito, rincasa rubandone un'altra

Nottetempo è rimasto impantanato con la sua autovettura in un bosco del comune di Ventasso. A piedi a raggiunto la valle arrivando fino a Nismozza dove, complice la presenza delle chiavi sul blocco di accensione, ha rubato un’auto raggiungendo così la sua abitazione a Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano.

Il singolare episodio è stato ricostruito dai carabinieri della stazione forestale di Busana che con l’accusa di furto hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia un 60enne reggiano abitante a Scandiano, che raggiunto dai carabinieri presso la sua abitazione ha ammesso le proprie responsabilità rendendo piena confessione.

Ad attivare i militari forestali della stazione di Busana, sono stati i colleghi dell’arma territoriale di Collagna che hanno segnalato ai colleghi forestali la presenza nei boschi del comune di Ventasso di un’autovettura in stato di abbandono. Ricevuta la segnalazione i militari forestali di Busana, si recavano nella località indicata, individuata nella strada vicinale Monte Ventasso riscontrando l’effettiva presenza dell’auto segnalata, dalla cui targa si risaliva al proprietario.

Nel corso degli accertamenti emergeva che negli stessi giorni, in località Nismozza del comune di Ventasso (RE), a pochi chilometri dal veicolo abbandonato, fosse stato rubato un’autovettura Ford C-Max appartenente a un’azienda.

Nel prosieguo degli accertamenti emergevano forti collegamenti tra l'auto impantanata e quella rubata. Infatti i militari accertavano in maniera incontrovertibile che il 60enne, ovvero il proprietario dell’auto rimasta impantanata, anche trovandosi nell’impossibilità di proseguire la marcia con la sua autovettura la abbandona incamminandosi verso valle. Sfinito arrivava quindi sino alla frazione di Nismozza dove ove notava l’autoveicolo Ford C-Max con le chiavi nel cruscotto. Una tentazione troppo forte probabilmente: decideva infatti di porsi alla guida della sua autovettura per rientrare a casa, per poi abbandonarla in una zona artigianale vicina alla sua abitazione dove veniva successivamente rinvenuta dai carabinieri. L’auto, recuperata veniva restituita ai derubati mentre il 60enne veniva denunciato alla Procura reggiana per furto.

