Incinta e positiva al Covid, morta la donna che aveva dato alla luce due gemelli

Oltre un mese e mezzo in rianimazione ma non ce l’ha fatta. E’ morta ieri Alessandra De Rosa, 31 anni, affetta da covid, e ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Napoli. La donna non era vaccinata ed era incinta di due gemelli quando a metà ottobre è arrivata in ospedale in gravi condizioni e fu sedata per non mettere in sofferenza i gemelli che nacquero prematuri. Pesavano meno di un chilo e sono ancora positivi al Covid e anche se c'è ottimismo la situazione è comunque complicata. Questa mattina è stato celebrato il funerale nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Alessandra e il marito Massimo erano uniti non solo nella vita, nella famiglia, ma anche sul lavoro, dove facevano fronte comune: "Le Torte di Max & Ale" era la piccola attività di realizzazione di torte in pasta da zucchero che i due avevano messo in piedi nel 2015. «Ora fatti forza per la tua famiglia, per i tuoi figli e per i gemellini» è quello che scrivono molti a questo padre di famiglia rimasto solo. Sui social gli restano migliaia di messaggi e una carrellata di foto, bellissime, dolci, affettuose, di una famiglia che ha perso un pilastro.

