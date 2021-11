L'ultima frontiera dei No vax: home bar per eludere le limitazioni dal 6 dicembre

Riunirsi nelle abitazioni come in un pub, al bar o in un ristorante, ma senza l’obbligo del lasciapassare verde. Il popolo dei No Vax e No Pass annuncia la propria risposta al decreto sul Super Green pass in vista del cenone di Natale e del veglione di Capodanno. Gli 'Home bar' sono l’ultima frontiera del popolo anti-vaccinista, una sorta di variante dei "Covid party" (le feste dove si sfida il virus esponendosi volontariamente al rischio del contagio) e stavolta l'iniziativa ha uno scopo preciso: eludere legalmente dal prossimo 6 dicembre le nuove limitazioni sul lasciapassare a quelle persone prive del certificato di immunizzazione o avvenuta guarigione.

Sui social sono centinaia i post condivisi in vista del Capodanno e delle festività, in cui viene spiegato che «gli Home bar sono le case dei cittadini che si organizzano con amici per bere o mangiare qualcosa». L’unica regola per i partecipanti è di pagare una quota stabilita, per poi rifornirsi al supermercato e organizzarsi come se si fosse al bar o al ristorante: luoghi che, senza aver fatto la vaccinazione e senza un certificato di guarigione, dal 6 dicembre saranno off limits. Per questo l’appuntamento gira sulle bacheche di gruppi, chat e contatti social del popolo No Vax e tra i post viene chiarito: "non è nulla di illegale, è solo il ripristino delle serate tra amici». Dai pranzi con bistecca fiorentina in Toscana agli aperitivi e dessert con cannoli in Sicilia, passando per le cene con arrosticini in Abruzzo, in tanti - almeno negli annunci - mettono a disposizione la propria casa per l’Home bar. «Ci divertiamo anche con le restrizioni», si legge tra post su Telegram e Facebook, mentre qualcuno nei commenti azzarda paralleli con il proibizionismo americano di un secolo fa, "quando vietavano l’alcol e la gente si riuniva per consumarlo privatamente». Insomma, 'fatto il decreto trovato l’ingannò, sostengono i No Pass, che stavolta contro il certificato verde evocano i tempi di Al Capone negli anni '20.

