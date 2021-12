Il fondatore di BioNtech: "Servirà un nuovo vaccino contro Omicron. Ma occorrono circa 100 giorni"

Il fondatore della tedesca BioNtech, Ugur Sahin, ritiene che il vaccino anti Covid vada adattato alla variante Omicron. «Credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo vaccino contro questa nuova variante», ha affermato Sahin alla conferenza Reuters Next, secondo quanto riporta Handelsblatt. BioNtech, che con Pfizer ha prodotto uno dei vaccini più efficaci in circolazione, si aspetta che Omicron sia «in grado di infettare persone vaccinate»

«Vediamo che il virus al momento cambia velocemente. Il fatto che muti non è niente di nuovo. Ma accade più velocemente di quanto mi fossi aspettato, quello che sta succedendo ora lo avrei aspettato per il prossimo anno», ha detto il co-fondatore della casa farmaceutica tedesca BioNtech, secondo quanto riporta Bild. «Avremo bisogno di un nuovo vaccino di Covid-19, la domanda è quando» ce ne sarà bisogno e quanto tempo Omicron ci metterà a sostituirsi alla variante Delta. Al momento la quarta ondata non si può interrompere con il nuovo vaccino. Per un nuovo vaccino «lo sviluppo è molto complesso, si articola in molte fasi e dura circa 100 giorni».

Rezza: "La variante omicron in Italia non sta circolando"

«Sicuramente i vaccini funzionano e sono l’arma migliore e per questo si sta identificando la campagna sulla dose di richiamo booster che garantisce la protezione anche contro le varianti circolanti. Per ora la variante omicron in Italia non sta circolando, tranne ilfocolaio individuato, e per ora il vaccino sta coprendo bene dalla variante delta che è l’unica circolante». Così in conferenza stampa il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Tutti negativi i contatti del volo Doha-Fiumicino dove viaggiava il primo caso positivo a Omicron

«Contact tracing voli: tutti negativi i contatti del volo Doha-Fiumicino» dove viaggiava «il primo caso positivo a Omicron». Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato che aggiunge: «mentre per il volo Amsterdam-Roma e Roma-Alghero i casi sono in verifica»

In Italia ancora oltre 6mln senza vaccino

Sono 6.351.875 in Italia le persone over 12 che non hanno avuto il vaccino. Emerge dal report settimanale della struttura commissariale di Francesco Figliuolo. Nel calcolo non sono considerate le persone guarite dal Covid. Meno di due mesi fa, l’8 ottobre, erano 8,4 milioni gli italiani che senza vaccino, come risultava dal report di quella settimana.

Nella categoria over 80, i non vaccinati sono 197.211, nella fascia 70-79 anni sono 414.852, in quella 60-69 sono 690.487, in quella 50-59 sono 1.130.571, in quella 40-49 sono 1.327.281, in quella 30-39 sono 979.321, in quella 20-29 sono 565.485, in quella 12-19 sono 1.046.667.

