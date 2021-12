Novara, tentativo di furto finisce in sparatoria: 40enne in rianimazione

Sarebbe maturata nel contesto di un tentativo di furto in una villetta isolata la sparatoria della scorsa notte a Castelletto Ticino in provincia di Novara nel corso della quale un uomo sulla quarantina è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era a bordo di una vettura di grossa cilindrata e stava fungendo da «palo» fuori dell’abitazione mentre alcuni complici stavano portando a termine il furto all’interno. All’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri, l’uomo è partito a tutta velocità speronando il veicolo dei militari che hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco per fermarne la corsa. L'uomo è poi sceso dalla vettura danneggiata cercando di fuggire a piedi ma è stato bloccato. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale di Novara dove si trova piantonato in rianimazione. I complici sarebbero riusciti a fuggire.

