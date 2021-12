Val Gardena, incendio in un albergo: 86 persone evacuate. Feriti un bambino e un vigile

Paura nella notte in un albergo di Selva di Val Gardena in Alto Adige dove 86 ospiti sono stati evacuati a seguito di un incendio. L’immediato intervento delle squadre di vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme. Un bambino e un vigile del fuoco sono rimasti lievemente feriti. Completamente distrutta la sauna della struttura ricettiva. Gli ospiti sono stati trasferiti in altre quattro strutture della zona. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche ambulanze e i carabinieri

