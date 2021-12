"Notte bianca" dell'Immacolata a Crotone, tutti i provvedimenti alla viabilità cittadina

Il Comune di Crotone, per consentire al meglio lo svolgimento della "Notte Bianca" in programma l'8 dicembre nelle vie del centro ha adottato alcuni provvedimenti relativi alla viabilità cittadina: in particolare è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione coatta, nonché il divieto di transito dalle ore 16.00 del giorno 07.12.2021 sino alle ore 02.00 del giorno 08.12.2021 sulle seguenti vie: Traversa via Firenze; Via Ercole Scalfaro da via Firenze fino a via Venezia; Via Luigi Pantusa da via Venezia fino a via Roma; Via Roma dall’incrocio di via Borrelli a via Gorizia; Via Visconte Frontera da via Roma a via Venezia; Via Luigi Settino da via Roma a via Venezia; Via Antonio Daniele da via Venezia a via Firenze; Via Tito Minniti da via Firenze a via Venezia.

Inoltre, al fine di di consentire lo svolgimento della "Festa dell'Immacolata" è stato disposto per domani il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Generale Tellini dall’incrocio con la II^ Trav. di via Reggio fino a piazza Lea Garofalo e su tutta piazza Lea Garofalo dalle ore 7.00 sino alle ore 23.00.

© Riproduzione riservata